ممثل «التضامن» أمام «خطة النواب»: زيادة مخصصات «تكافل وكرامة» بـ10 مليارات جنيه

أكد الدكتور شريف رفاعي، ممثل وزارة التضامن في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، زيادة الموازنة المخصصة لمعاشات تكافل وكرامة خلال العام المالي المقبل بقيمة 10 مليارات جنيه عن العام المالي الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة مخصصات مستحقي تكافل وكرامة.

وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية المخصصة لمناقشة موازنة برامج وأداء وزارة التضامن الاجتماعي في العام المالي الجديد، تساءل النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب انخفاض الإيرادات الخاصة بموازنة العام المالي 2024 - 2025 لأكثر من 90%، وبإجمالي نحو 239 مليون جنيه.

وقال رفاعي إن «الإنخفاض في إيرادات الوزارة جاء نتيجة وجود مبلغ معلق استثنائي بنحو 165مليون جنيه لصالح حياة كريمة، ولم تتضمنه تقديرات العام المالي المقبل، علاوة على إيرادات سنوات سابقة جرى تسويتها، ومبالغ أخرى مرت عليها أكثر من خمس سنوات».