«قمة البحرين».. العرب يناقشون تحديات المنطقة

تتواصل الجهود العربية لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة، وسط آمال كبيرة تعقدها الشعوب على القمة العربية الـ33 المقرر عقدها 16 مايو فى البحرين، لوقف إطلاق النار وعدم اجتياح الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية إلى جانب انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، ومن المقرر أن تناقش القمة العديد من الملفات المهمة، بما فى ذلك الأزمات التى تواجه الدول العربية والتحديات التى تعصف بالأمن والسلام فى المنطقة، وسط توقعات بأن يحظى الملف الاقتصادى باهتمام الدول المشاركة فى القمة.

ومن المتوقع أن تركز القمة على مستقبل التنمية فى الدول العربية، مع تصدُّر القضية الفلسطينية الأولوية العليا فى جدول أعمال القمة، لتتم مناقشة سيناريوهات مختلفة حول مستقبل قطاع غزة، فى اليوم التالى لوقف إطلاق النار، وخطط إعادة إعمار القطاع والدول المسئولة عن التنفيذ.

ووفقاً لتصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، تكتسب القمة العربية أهمية كبيرة بسبب التوقيت الدقيق الذى تُعقد فيه، حيث تواجه المنطقة العربية تحديات غير مسبوقة على أكثر من صعيد، وتُعد القمة محورية فى تشكيل موقف عربى موحد من هذه القضايا الخطيرة.