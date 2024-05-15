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اقرأ في عدد الوطن غدا: «قمة البحرين» تناقش تحديات المنطقة

كتب:

أحمد العانوسي
06:48 م | الأربعاء 15 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «قمة البحرين» تناقش تحديات المنطقة

- «السيسى» والقادة العرب يناقشون القضايا الإقليمية.. و«فلسطين» تتصدر المشهد

- مصر تتسلم 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة».. وزيادة فى تحويلات الخارج

- حلم العودة يتجدد

- «القاهرة الإخبارية» تحصد جائزة «التميز العربى» عن تقرير «الولد والعصفور»

- «الأعلى للإعلام»: القناة فرضت وجودها وسط كبريات القنوات الدولية خلال فترة وجيزة واعتمدت الدقة والمصداقية شعاراً لها

- «شكرى»: القادة العرب مهتمون بإنهاء الحرب الغاشمة على غزة

الصفحة الثانية

- بدء التشغيل التجريبي لـ5 محطات بالخط الثالث لـ«المترو»

-  تشمل «التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة LRT».. وتشغيل 10 سيارات كهربائية بـ«العاصمة الإدارية» تمهيداً لتعميمها بالقاهرة الكبرى ومزودة بكاميرات مراقبة والرحلة تبدأ من 14 جنيهاً

- شريف سعيد: ابن بطوطة فى كنيسة «آيا صوفيا»!

- وزارة التضامن: القيادة السياسية حرصت على مد مظلة الحماية الاجتماعية لـ«ذوى الهمم».. وتيسير الحصول على جميع حقوقهم

- «بشائر الخير».. المزارعون يحتفون بموسم الحصاد.. ومحاصيل البنجر والثوم والبصل والبطاطس تفيض بالرزق على الفلاحين

-  قرية العمار تبدأ حصاد محصول 500 فدان من أشجار المشمش.. وخلايا نحل فى حقول الجزر والثوم بالمنيا

الصفحة الثالثة

- الحكومة: 10 مليارات دولار استثمارات لإنتاج الكهرباء من الرياح بـ«سوهاج»

-  المشروع سينتج ٤٨ ألف جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً.. ويسهم فى تفادى انبعاث ٢٣٫٨ مليون طن من ثانى أكسيد الكربون

-  «شاكر»: يوفر 23 ألف فرصة عمل.. ومشروعات الطاقة المتجددة لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق نمو اقتصادى مستدام

-  رئيس الوزراء: مستعدون لتقديم الدعم للإدارة العامة فى «سيراليون» الصديقة عبر المؤسسات المعنية

- «التعاون الدولى»: 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبى لدعم القطاع الخاص

-  «المشاط»: تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات واستبدال محطات كهربائية تقليدية.. و«باسو» تشيد بـ«الإصلاح الاقتصادى» وتعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة

-  وزير التعليم: إعلان نتائج النقل فور الانتهاء من تصحيحها ومراجعتها بكل دقة.. و«الباركود» لتأمين أوراق الأسئلة

- وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

- «عاشور»: مقترح لتطبيق سنة تمهيدية بعد «الثانوية» تحدد التخصص الجامعى.. وإنشاء أول أكاديمية لعلوم الفضاء

الصفحة الرابعة

- «قمة البحرين».. العرب يناقشون تحديات المنطقة

-  «السيسى» يشارك فى القمة اليوم.. وفلسطين تتصدر القضايا والمناقشات تشمل الأوضاع فى ليبيا والسودان وأمن الخليج

- «الرئاسة»: مشاركة الرئيس تأتى فى إطار الحرص على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف فى ضوء المرحلة الحرجة التى تمر بها المنطقة العربية

- خبراء: الفلسطينيون يضعون آمالهم على «القمة» والوساطة المصرية لوقف العدوان

-  «الرقب»: ينتظرون مطالبة الأمم المتحدة بسحب اعترافها بدولة الاحتلال.. و«صافى»: الوقت الحالى يتطلب تنفيذ جميع القرارات

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: تاريخ مصر السياسى يعزز دورها فى التوجيه والقيادة لحل أزمات المنطقة

- السفير أشرف حربى: القمة العربية تنعقد وسط تزايد الأزمات فى المنطقة.. والقضية الفلسطينية وملف السودان على رأس الاهتمامات

الصفحة الخامسة

- مسيرات حاشدة فى الشتات والأراضى الفلسطينية

- 35 ألف شهيد حصيلة العدوان على غزة.. والاحتلال يغلق المعابر وسط تحذيرات من كارثة إنسانية

- أستاذ العلوم السياسية: الفلسطينيون متمسكون بإقامة دولتهم المستقلة

- خبراء: الدعم المصرى يمهد الطريق لتطورات قانونية مهمة بالقضية الفلسطينية على الساحة الدولية

- «أبوسمرة»: القضية الفلسطينية تمر بـ«أقسى مرحلة» فى تاريخها بعد عملية «طوفان الأقصى»

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: الذاكرة الوطنية.. ودعم مصر لغزة!

- سحر الجعارة: «تكوين»

- أميرة خواسك: خسارة إسرائيل لاتفاقية السلام أكبر من كل الحروب

- د. خديجة حمودة: فلسطين هى الأم المحترقة

- محمد عبدالحافظ يكتب: نعم ضيوف.. ولكن يظلون لاجئين

الصفحة السابعة

- الأهلى يتدرب فى تونس استعدادا لمواجهة الترجى.. «الشناوى» يحفز اللاعبين.. و«معلول» يطلب تأجيل مفاوضات التجديد

- مرحلة تصحيح الأخطاء.. الزمالك يواصل تجهيزاته للعودة أمام «بركان».. و«دونجا» جاهز

- مواجهتان بدورى NILE.. البنك الأهلى يصطدم بالمصرى.. و«يوسف» يظهر مع فيوتشر أمام إنبى

- «البريميرليج» للكبار.. أرقام قياسية تنتظر «السيتى» فى صراع نارى مع أرسنال

و«السفاح» على بعد خطوات من قائمة العظماء

الصفحة الثامنة

- أنا مصر

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بقلم أحمد العانوسي