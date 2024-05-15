اقرأ في عدد الوطن غدا: «قمة البحرين» تناقش تحديات المنطقة
كتب:
أحمد العانوسي
06:48 م | الأربعاء 15 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «قمة البحرين» تناقش تحديات المنطقة
- «السيسى» والقادة العرب يناقشون القضايا الإقليمية.. و«فلسطين» تتصدر المشهد
- مصر تتسلم 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة».. وزيادة فى تحويلات الخارج
- حلم العودة يتجدد
- «القاهرة الإخبارية» تحصد جائزة «التميز العربى» عن تقرير «الولد والعصفور»
- «الأعلى للإعلام»: القناة فرضت وجودها وسط كبريات القنوات الدولية خلال فترة وجيزة واعتمدت الدقة والمصداقية شعاراً لها
- «شكرى»: القادة العرب مهتمون بإنهاء الحرب الغاشمة على غزة
الصفحة الثانية
- بدء التشغيل التجريبي لـ5 محطات بالخط الثالث لـ«المترو»
- تشمل «التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة LRT».. وتشغيل 10 سيارات كهربائية بـ«العاصمة الإدارية» تمهيداً لتعميمها بالقاهرة الكبرى ومزودة بكاميرات مراقبة والرحلة تبدأ من 14 جنيهاً
- شريف سعيد: ابن بطوطة فى كنيسة «آيا صوفيا»!
- وزارة التضامن: القيادة السياسية حرصت على مد مظلة الحماية الاجتماعية لـ«ذوى الهمم».. وتيسير الحصول على جميع حقوقهم
- «بشائر الخير».. المزارعون يحتفون بموسم الحصاد.. ومحاصيل البنجر والثوم والبصل والبطاطس تفيض بالرزق على الفلاحين
- قرية العمار تبدأ حصاد محصول 500 فدان من أشجار المشمش.. وخلايا نحل فى حقول الجزر والثوم بالمنيا
الصفحة الثالثة
- الحكومة: 10 مليارات دولار استثمارات لإنتاج الكهرباء من الرياح بـ«سوهاج»
- المشروع سينتج ٤٨ ألف جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً.. ويسهم فى تفادى انبعاث ٢٣٫٨ مليون طن من ثانى أكسيد الكربون
- «شاكر»: يوفر 23 ألف فرصة عمل.. ومشروعات الطاقة المتجددة لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق نمو اقتصادى مستدام
- رئيس الوزراء: مستعدون لتقديم الدعم للإدارة العامة فى «سيراليون» الصديقة عبر المؤسسات المعنية
- «التعاون الدولى»: 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبى لدعم القطاع الخاص
- «المشاط»: تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات واستبدال محطات كهربائية تقليدية.. و«باسو» تشيد بـ«الإصلاح الاقتصادى» وتعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة
- وزير التعليم: إعلان نتائج النقل فور الانتهاء من تصحيحها ومراجعتها بكل دقة.. و«الباركود» لتأمين أوراق الأسئلة
- وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة
- «عاشور»: مقترح لتطبيق سنة تمهيدية بعد «الثانوية» تحدد التخصص الجامعى.. وإنشاء أول أكاديمية لعلوم الفضاء
الصفحة الرابعة
- «قمة البحرين».. العرب يناقشون تحديات المنطقة
- «السيسى» يشارك فى القمة اليوم.. وفلسطين تتصدر القضايا والمناقشات تشمل الأوضاع فى ليبيا والسودان وأمن الخليج
- «الرئاسة»: مشاركة الرئيس تأتى فى إطار الحرص على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف فى ضوء المرحلة الحرجة التى تمر بها المنطقة العربية
- خبراء: الفلسطينيون يضعون آمالهم على «القمة» والوساطة المصرية لوقف العدوان
- «الرقب»: ينتظرون مطالبة الأمم المتحدة بسحب اعترافها بدولة الاحتلال.. و«صافى»: الوقت الحالى يتطلب تنفيذ جميع القرارات
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: تاريخ مصر السياسى يعزز دورها فى التوجيه والقيادة لحل أزمات المنطقة
- السفير أشرف حربى: القمة العربية تنعقد وسط تزايد الأزمات فى المنطقة.. والقضية الفلسطينية وملف السودان على رأس الاهتمامات
الصفحة الخامسة
- مسيرات حاشدة فى الشتات والأراضى الفلسطينية
- 35 ألف شهيد حصيلة العدوان على غزة.. والاحتلال يغلق المعابر وسط تحذيرات من كارثة إنسانية
- أستاذ العلوم السياسية: الفلسطينيون متمسكون بإقامة دولتهم المستقلة
- خبراء: الدعم المصرى يمهد الطريق لتطورات قانونية مهمة بالقضية الفلسطينية على الساحة الدولية
- «أبوسمرة»: القضية الفلسطينية تمر بـ«أقسى مرحلة» فى تاريخها بعد عملية «طوفان الأقصى»
الصفحة السادسة
- أحمد رفعت يكتب: الذاكرة الوطنية.. ودعم مصر لغزة!
- سحر الجعارة: «تكوين»
- أميرة خواسك: خسارة إسرائيل لاتفاقية السلام أكبر من كل الحروب
- د. خديجة حمودة: فلسطين هى الأم المحترقة
- محمد عبدالحافظ يكتب: نعم ضيوف.. ولكن يظلون لاجئين
الصفحة السابعة
- الأهلى يتدرب فى تونس استعدادا لمواجهة الترجى.. «الشناوى» يحفز اللاعبين.. و«معلول» يطلب تأجيل مفاوضات التجديد
- مرحلة تصحيح الأخطاء.. الزمالك يواصل تجهيزاته للعودة أمام «بركان».. و«دونجا» جاهز
- مواجهتان بدورى NILE.. البنك الأهلى يصطدم بالمصرى.. و«يوسف» يظهر مع فيوتشر أمام إنبى
- «البريميرليج» للكبار.. أرقام قياسية تنتظر «السيتى» فى صراع نارى مع أرسنال
و«السفاح» على بعد خطوات من قائمة العظماء
الصفحة الثامنة
- أنا مصر