وظائف بنك مصر 2024 لحديثي التخرج.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن حاجته لوظائف خالية لحديثي التخرج بداية من عام 2021، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة وما يُعادلها من شهادات، لمساعدة الشباب على الحصول على فرص عمل تكون مناسبة لهم ولمؤهلاتهم الدراسية.

وأضاف بنك مصر في إعلانه عن الوظائف في بنك مصر لحديثي التخرج كافة التفاصيل الخاصة بها، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر لحديثي التخرج

- الإشراف على العمليات المصرفية اليومية وإدارتها مع التركيز على الكفاءة والدقة.

- التنسيق مع الإدارات المختلفة لضمان سير العمل بسلاسة ورضا العملاء.

- يكون مسؤول عن التوفيق والتنفيذ وتسوية المعاملات التي تنشأ في المكتب الأمامي.

- التأكد من الالتزام بالحدود التنظيمية والرقابية.

الشروط المطلوبة لوظائف حديثي التخرج في بنك مصر

- أن يكون المتقدم لـ وظائف حديثي التخرج في بنك مصر من سكان القاهرة والجيزة فقط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 0 إلى 3 سنوات فقط.

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

- أن يكون حاصل على تقدير جيد فما فوق.

- أن يكون من حديثي التخرج لعام 2020/2021/2022.

- ألا يزيد عمر المتقدم للوظائف عن 28 عاما.

- ألا يكون لديه أقارب يعملون في بنك مصر.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف حديثي التخرج في بنك مصر الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك عبر موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.