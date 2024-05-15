المتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. شاعر عمره 71 عاما

كشفت صحف محلية سلوفاكية عن معلومات جديدة حول مرتكب جريمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بإطلاق 4 رصاصات عليه أثناء مصافحته للجمهور بعد انتهاء اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء في هاندلوفا.

يساري يحمل سلاحا مرخصا

وبحسب صحيفة «Aktuality» السلوفاكية فإن مطلق الرصاص على رئيس الوزراء السلوفاكي هو مسن يبلغ من العمر 71 عامًا، ويُدعى جيه سي بران، وأن السلاح الذي استخدمه كان مرخصًا، وأنه ينتمي للحزب اليساري السلوفاكي.

ونفى نجل جيه سي بران أن يكون والده قد ذكر من قبل نيته مهاجمة أي سياسي، كما نفى أن يكون الرجل البالغ من العمر 71 عاماً مريضاً نفسياً.

وتبين أن المتهم كاتب وشاعر سابق صدرت له عدة دواوين شعرية وفي عام 2016، عمل في خدمة أمنية خاصة، ثم أصبح هو نفسه ضحية لهجوم في مركز تسوق في مدينة ليفيتشي.

القبض على المتهم بمحاولة الاغتيال

وألقت الشرطة القبض عليه وهو يخضع الآن للتحقيق، بينما ما زال رئيس الوزراء في المستشفى في محاولات لانقاذ حياته ولم تصدر أي بيانات حتى الآن عن حالته الصحية سوى أنها حرجة بعد أن تم نقله بمروحية لمستشفى روزفلت في بانسكا بيستريتسا، نظرًا لخطورة حالته.