مراهق أمريكي يصارع الموت بسبب شاحن الهاتف

في مدينة أوكلاهوما سيتي الأمريكية أصيب شاب يبلغ من العمر 16 عاما بصدمة كهربائية في رقبته أثناء نومه بسبب شاحن هاتفه، كادت أن تودي بحياته، ولكنه أصيب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وتم نقله إلى إحدى وحدات الحروق في مركز Integris Health الطبي وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

مخاطر ترك الشاحن في الكهرباء

كان الشاب الذي يدعى «ريس أوغدل» يجلس على سريره في المنزل، حيث لامست السلسلة المصنوعة من المعدن ويرتديها في رقبته جزء مكشوف لقابس شاحن هاتفه، مما أدى إلى حدوث صدمة كهربائية وتم نقله إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج.

الإصابة بحروق في الرقبة

تركت السلسلة المنصهرة التي كان يرتديها الشاب أثرا كبيرا في المفرش، حيث قالت والدته التي تبلغ من العمر 38 عاما: «حدث الشيء الجنوني أثناء الصدمة الكهربائية، حيث تم التحام جزء من سلسلته بالشاحن، أما رقبة المراهق بأكملها تقريبا فإنها مغطاة بالندوب التي ستبقى معه طوال عمره».

توصيل الهاتف في الشاحن طول الليل

مخاطر عديدة يسببها توصيل الهاتف في الشاحن طول الليل، منها حدوث ماس كهربائي، وحرائق داخل المنشآت السكنية، وقد يؤدي إلى تلف بطارية الهاتف، ويقلل من عمرها الافتراضي، وذلك خاصة إذا كانت نسبة الشحن الموصى بها هي 80% فقط وفقا لما ذكره موقع «العربية».

يعمل ترك الشاحن طول الليل في الهاتف على زيادة استهلاك الكهرباء بنسبة 15%، ليتفاجأ البعض بارتفاع فاتورة الكهرباء، دون الانتباه إلى كون هذا الأمر يؤثر على استهلاك الكهرباء، لذلك يفضل عدم ترك الشاحن لفترات طويلة في المقبس الكهربائي.