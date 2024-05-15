قطع الكهرباء 3 ساعات في مناطق بالقليوبية الجمعة المقبل.. اعرف الأماكن

أصدرت محافظة القليوبية بيانا يفيد بقطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة بنها يوم الجمعة لمدة 3 ساعات اليوم الأربعاء، وذلك بدءا من الساعة الـ7 صباحا وحتى 10 صباحا بسبب أعمال الصيانة الدورية للمحولات.

وأوضح عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه سيجري فصل التيار الكهربائي بمدينة بنها يوم الجمعة 17 مايو الجاري من الساعه الـ7 صباحا حتى الساعة 10 صباحا من اليوم نفسه.

مناطق قطع التيار الكهربائي بالقليوبية

وأشار إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء كالتالي:

- منشيه الحرس الوطني بأكملها

- منشيه النور بأكملها

- عزبة المتيني

- مساكن الرملة

- عزبة الزراعة بأكملها

- مساكن السلام

- كفرمناقر

- الشدية حتى مسجد عفيفي عبد الكريم اتجاه شارع عبد الحافظ

- الطريق القبلي

- مساكن طابا

- برج العطار

- سريع سندنهور

- طريق الزقازيق

- المنشية خلف السكة الحديد باكملها

- عزبه مطاوع بجوار مباحث الكهرباء

- منطقه الكوبري حتى مدرسة سعد زغلول

سبب قطع التيار الكهربائي بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية أن فصل الكهرباء يرجع لعمل الصيانة الدورية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعادة التيار الكهربائي بمناطق الفصل فور الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة للوحة توزيع المناطق المذكورة.

نصائح عند قطع الكهرباء

وقدمت المحافظة اعتذارًا للمشتركين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء في القليوبية، مشيرة إلى أن الانقطاع يأتي في إطار جهود توفير خدمة أفضل وصيانة المحولات ومحطات الكهرباء وأهابت بالمواطنين بأماكن قطع الكهرباء في القليوبيية بتدبير تغذية بديلة بفترة فصل التيار خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الخدمية.