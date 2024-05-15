وكيل «صحة الشرقية» يوجه بزيادة عدد أفراد التمريض بقسم الاستقبال بمستشفى ههيا

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى ههيا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها.

زيادة عدد التمريض بقسم الاستقبال بههيا

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ووجه بزيادة عدد التمريض الموجود بقسم الاستقبال، كما تأكد من كفاءة عمل الأجهزة، وخاصة جهاز الأشعة المقطعية، وقام بمراجعة سجلات الأداء مؤكداً على إدارة المستشفى بأهمية إتباع البروتوكولات المحددة قبل إجراء الأشعة المقطعية، حفاظاً على العمر الافتراضي للجهاز، ووصول الخدمة لمستحقيها.

الاستماع إلى المرضى وذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة

كما تفقد الدكتور هشام مسعود الأقسام الداخلية وحرص على الاستماع إلى المرضى وذويهم، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مُوجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما اطمأن على انتظام العمل بقسم العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، مُوجهاً مدير المستشفى بمتابعة الأعمال الجارية لسرعة الانتهاء منها لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة ههيا.

وتفقد «مسعود»، مركز الحروق والجراحات التكميلية، واطمأن على الحالة الصحية لمرضى الحروق، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدا أهمية استمرار وتكثيف جراحات الحروق والتجميل بالمستشفى.