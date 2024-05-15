«الصحة»: تقديم الخدمة الطبية لــ898 ألف مريض في مستشفيات الحميات خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ898 ألف و562 مريضا بالعيادات الخارجية وأقسام الحميات، و236 ألف و915 مريضا بالاستقبال و الطوارئ في مستشفيات الحميات علي مستوي الجمهورية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خروج 22 ألف و651 مريضا بعد تلقيهم العلاج بمستشفيات الحميات وأقسام الحميات علي مستوى الجمهورية، من ضمنهم 4090 مريضا تلقوا علاجهم في أقسام الرعايات المتوسطة والمركزة بمستشفيات الحميات.

مناظرة 2519 حالة عن طريق التشخيص عن بعد

وقال إنه جرى مناظرة 2519 حالة عن طريق التشخيص عن بعد في 12 مستشفي حميات، وهم مستشفيات حميات أسيوط والأسماعيلية ودمنهور ومنوف والإسكندرية والمحلة والمنصورة ودسوق وشبين الكوم وكفر الشيخ والغردقة وبنها.

وأضاف عبدالغفار إنه جرى تشغيل عناية مركزة بمستشفى حميات طوخ للكبار بسعة 12 سريرا، كما جرى تشغيل اثنين من رعايات الأطفال الأولى بسعة 10 أسرة بمستشفى القناطر الخيرية، والثانية بسعة 10 أسرة أيضاً في مستشفى حميات أسيوط، منوها أنه يجري تجهيز وتشغيل 3 رعايات للأطفال بسعة 15 سريرا بمستشفى حميات طوخ، وبسعة 6 أسرة بمستشفي حميات الزقازيق وبسعة 19 سريرا بمستشفي حميات بنها .

تفقد مستشفيات الحميات في عدد من المحافظات

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه خلال الفترة نفسها جرى تفقد مستشفيات حميات طنطا وحميات زفتى وحميات كفر الزيات بمحافظة الغربية ومستشفى حميات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لتلافي السلبيات وتطوير أداء الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى.

وذكر نادي أنه عقد ورشة عمل لـ65 فردا من الأطقم الطبية في مستشفيات وأقسام الحميات، للتدريب حول الأمصال العلاجية بمركز التدريب بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، كما عُقد تدريب بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي لتدريب عدد من أطباء مستشفى حميات العباسية على كيفية التعامل مع مرضى السعار نهاية شهر مارس الماضي.