دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح.. «اللهم ارزقهم الفهم والحفظ»

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، يزداد قلق الطلاب وأهاليهم، وترتفع الدعوات إلى الله تعالى طالبين منه التوفيق والنجاح، ويستعرض التقرير التالي دعاء لطلاب الثانوية العام بالنجاح، مٌتضمنا عددا من الأدعية التي يٌمكن للطلاب وأهاليهم الاستعانة بها.

أدعية لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

يمكن ترديد دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح من الأدعية التالية على سبيل المثال لا الحصر ومنها:

- اللهم يا كريم يا رحيم، وفق طلاب الثانوية العامة في امتحاناتهم، وسهل عليهم الأمور، وامنحهم من فيض علمك وحكمتك، واملأ قلوبهم بالسكينة والطمأنينة.

- اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وانشر عليهم رحمتك، وذكرهم ما نسوا، وفرج عنهم كرب الامتحانات، وامنحهم النجاح والتوفيق.

- اللهم يا رب العالمين، ارزق طلاب الثانوية العامة الفهم والحفظ، وامنحهم القدرة على التركيز والتذكر، واجعل الامتحانات سهلة عليهم، واجعل النجاح حليفهم.

- اللهم يا حنان يا منان، اكتب لهم النجاح في الدنيا والآخرة، واجعل علمهم نافعًا، واجعل شهاداتهم خير وسيلة لتحقيق آمالهم وأحلامهم.

- اللهم يا رحيم يا غافر، اغفر لهم ذنوبهم، واعصمهم من الخطأ والنسيان، ووفقهم لما فيه خيرهم وصلاحهم.

امتحانات الثانوية العامة

ومع نهاية الفصل الدراسي الثاني وقرب موعد امتحانات الثانوية العامة، يُمكن ترديد دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح أيضا من الأدعية التالية:

- اللهم في ختام العام الدراسي إني عليك توكلت يا رب العالمين فوفقني للنجاح في هذا العام الدراسي، ووفقني للنجاح في السنة الدراسية القادمة والنجاح في كل سنة دراسية يا أرحم الراحمين.

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

جدير بالذكر أن الدعاء في كل أمر من الأمور هو عبادة يلجأ إليها المسلم طالبا خير الدنيا والآخرة من المولى عز وجل مع الأخذ بالأسباب، ولذلك على الطلاب أيضًا الاهتمام بالمذاكرة والدعاء معًا، فالدعاء سلاح المؤمن، والمذاكرة هي السبيل لتحقيق النجاح، كما يجب أهالي الطلاب إلى دعم أبنائهم وتشجيعهم، وتوفير بيئة هادئة تساعدهم على التركيز والمذاكرة، والدعاء لهم بالتوفيق والنجاح، بالإضافة إلى الأدعية المذكورة أعلاه، يمكن للطلاب أيضًا قراءة القرآن الكريم، والصلاة والدعاء، والاستغفار، والصدقة، فهذه الأعمال الصالحة تُقربهم من الله تعالى، وتُساعدهم على تحقيق النجاح.