دعاء لابنتي في الامتحان.. اللهم يسر لهم كل صعب

الأب والأم أكثر الناس حرصًا على مصالح أولادهم، وخلال فترة الامتحانات يكون الطلبة والطالبات في حاجة إلى الدعاء بسبب الخوف والتوتر والقلق التي تسببها حالة الامتحان، والدعاء للأبناء في الامتحان من أكثر الأدعية التي تهم الآباء والأمهات، ويرصد «الوطن» في السطور التالية صيغ مختلفة للدعاء لابنتي في الامتحان.

دعاء لابنتي في الامتحان

واجمع العلماء على أنَّه لا يوجد صيغة محددة في دعاء لابنتي في الامتحان، ولكن دعاء الأهل لأولادهم يكون له مكانة كبيرة، إذ أن الدعاء سيغير الأقدار وهو عبادة مستحبة، ومن صيغ دعاء لابنتي في الامتحان ما يلي:

- اللهمّ إني أسألك بعزتك وقوتك ورحمتك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليها فتوح العارفين.

- اللهمَّ اجعل السعادة والتوفيق حليفها، يا رب اعِنها في كلّ شيء، اللهم وفقهم ويسِّر أمرهم، وحقّق لها ما تتمناه، واحفظها بعينك التي لا تنام.

- اللهم وسع أذهانها، وارزقها سرعة الفهم والحفظ يا عزيز يا كريم.

- اللهم يسر أمور اختباراتها كلها، وكن معينا لها وحافظ عليها، وكن معها برحمتك يا مولانا فأنت السميع القريب المجيب للدعوات.

- اللهمّ إنّي اسألك لها فهم النبيّين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين.

- اللهم ارزقها نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقها القمة في درجات العلم.

- اللهم إني استودعك ما قرأته، وما حفظته، وما تعلمته، فرُدّه إليها عند حاجتها إليه، إنك على كل شيء قدير.

- اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وأنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إذَا شِئْتَ سَهْلًا.

- يا رب أدعوك، وأنت علام الغيوب، أن تلهم أبنائي السداد في الإجابة على الامتحان، وأن تجعلهم من النافعين لأمتهم ووطنهم.

دعاء الامتحان

ومن الصيغ المختلفة التي يمكن الاستعانة في دعاء لابنتي في الامتحان:

- اللهم أكرمها بنور الفهم وأخرجها من ظلمات الوهم وافتح عليها بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم خفف عن ابنتي كل صعوبة في الامتحانات.

- اللهم كن معها في النسيان فذكرها وكن معها في السؤال فأجيبها.

- اللهم اشرح صدرها، وخفف أمورها، وحلل عقدة لسانها.

- اللهم انر قلبها وارزقها الكرامة في وجوهها والقوة في أعمالها.

- اللّهم انا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة.

- اللّهم قها شر الإنس والجان، واخلع عليها خلعة الرضوان، وهب لها حقيقـة الإيمان.