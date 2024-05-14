رابط مراجعة «حياة كريمة» في الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الثانوية العامة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، مبادرة «تقدر في 10 أيام»، وهي مبادرة موجهة لطلاب الثانوية العامة تستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، لتقديم المراجعات النهائية للطلاب بمختلف المواد، انطلاقا من إيمانا بأهمية دورها المجتمعي تجاه كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة حياة كريمة واستكمالا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.

وأكدت «حياة كريمة» أهمية هذه المراجعات في تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية، وتقوية استعداداتهم للامتحانات، كما دعت جميع طلاب الثانوية العامة للاستفادة من هذه الفرصة القيمة لمراجعة دروسهم بكفاءة.

رابط مراجعات حياة كريمة لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

ونشرت المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية رابط شرح مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتي يمكن متابعتها على قناة مؤسسة حياة كريمة على اليوتيوب وعلى أبلكيشن «تعليمي»، والتي يقدمها محمد الورداني، كبير معلمي مادة الأحياء والجيولوجيا بوزارة التربية والتعليم.

ويمكن الوصول إلى مراجعة حياة كريمة لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية الجزء الأول من خلال الرابط التالي، عبر الضغط هنا.

كما يمكن الوصول إلى مراجعة حياة كريمة لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية الجزء الثاني من خلال الرابط التالي، عبر الضغط هنا.

وأوضحت «حياة كريمة» في بيان لها، أن مراجعة المناهج ستكون متاحة على الموقع الرسمي لحياة كريمة، بالإضافة إلى إتاحة أبليكيشين تعليمي.