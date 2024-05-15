تحركات حكومية لتطوير الثانوية العامة وتغيير نظام دخول الجامعات

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات وتفاصيل مهمة متعلقة بنظام الثانوية العامة والدراسة في الجامعات، مشيرا إلى عدد الجامعات التي تعتزم الدولة إنشائها وافتتاحها خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إنشاء جامعات جديدةوتطوير الثانوية العامة

وحول التفاصيل فجاءت كالتالي:

- إنشاء جامعة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، ومعها ستكون كل المحافظات على مستوى الجمهورية بها جامعة.

- إنشاء جامعة في أبو رديس بجنوب سيناء.

- الموافقة على إنشاء 17 جامعة.

- إنشاء أول أكاديمية لعلوم الفضاء، والانتهاء من وكالة الفضاء الإفريقية.

- اتجاه لعمل سنة تمهيدية عقب الثانوية العامة قبل اختيار التخصص الجامعي.

- ربط التخصصات بسوق العمل من خلال برامج جديدة للكليات النظرية.

- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير الثانوية العامة في أسلوب المسارات.

- 117 مليار جنيه، بزيادة 52 مليار جنيه عن العام الماضي، منها تقريبا 6 مليارات جنيه للبحث العلمي، هو إجمالي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي في السنة المالية الجديدة.

- استخدامات التعليم العالي في مشروع الموازنة 76 مليار جنيه لعدد 27 جامعة.

- تغذية المدن الجامعية تتراوح من 35 إلى 50 مليون جنيه.

ربط برامج الجامعات بسوق العمل

وقال وزير التعليم العالي، إن سوق العمل هو البداية، لأن البرامج مرتبطة به وهو الأساس، موضحا أن تصنيف الجامعات حاليا لم يعد يعتمد على البحث العلمي فقط، بل أصبح يعتمد على الخريجين وتوظيفهم، وهل يتم توظيفهم في تخصصاتهم، وفارق المدة الزمنية بين التخرج والتوظيف، وكذلك تناسب المرتبات التي يحصلون عليها مع تخصصاتهم.