هادئ راضٍ عن نفسه، يسعى إلى مساعدة المحيطين به، لديه مشاعر صادقة، وحساسية مفرطة، يعمل بكل حب وإخلاص، لا يمل السعي إلى النجاح وتحقيق الأهداف والغايات، كل ذلك من صفات برج الدلو، كما يقول الخبراء.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الخميس 16-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج الفكلية.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 16-5-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء، أن تجنح إلى الهدوئ إذا كانت حالتك المزاجية ليست جيدة، ولا تستطيع التركيز في العمل بالشكل المطلوب، لذا فمن الأفضل أن تبتعد عن كل ما يزعجك وكل ما يسبب لك التوتر والقلق.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 16-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فيقول الخبراء إنه يجب على مواليد برج الدلو أن شكل العلاقة التي تربطهم بشريك حياتهم، ويجب عليهم كذلك ألا يتخذوا قرارا متسرعا دون تفكير عميق، قد يؤثر على شتى جوانب العلاقة.