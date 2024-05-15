مولود برج الحوت من الأبراج الذكية، ويتميز بالبساطة والتلقائية لذا يصل للآخرين بسهولة، وهو حكيم ومثقف يحب المعرفة والقراءة وشغوف بالبحث والإطلاع، ويحب الوحدة وخياله يساعده على العيش بدون أشخاص مقربين يؤنسون وحدته.

ومن مشاهير برج الحوت، النجمة يسرا ودينا الشربيني وحمادة هلال، وأول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 15-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، لخبراء الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الحوت أن أوضاعك المهنية تتحسن بشكل كبير، واليوم مثمر بدرجة كبيرة، وأنت في طريقك لتحقيق مكاسب مادية غير متوقعة، وستحصل على تشجيع كبير من مديرك، لذا تنصحك بأن تتطور أكثر من ذلك، وتبحث عن ما ينقصك حتى تناسب وضعك ومسئوليتك الجديدة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك أنك تمر بعض الارتباك في علاقتك مع شريك الحياة خلال الفترة المقبلة، وتنصحك بأن تتفهمه جيداً، وتكون على دراية بما يسعده وما يسيئه، والاهتمام بطعامه المفضل، خصوصا أنه يشعر بالتجاهل والقلق.