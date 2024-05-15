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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 15-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:01 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتميز برج الدلو بالهدوء والرضا عن النفس وصدق المشاعر ومساعدة الآخرين، ويعمل بإخلاص شديد ولا يمل النجاح وتحقيق الأهداف، لكنه يعشق الوحدة ويفكر ويحلل الأحداث جيدًا، ويمتلكون حب المعرفة والأشياء المعقدة.

ومن مشاهير برج الدلو النجمة شادية، والنجم فاروق الفيشاوي، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 15-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو اليوم مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الدلو أنه هناك موضوع معين يثير انتباهك ويشغل بالك ويمنعك عن التركيز في العمل، لذا أنت تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد عن الأمور المزعجة التي تسبب لك التوتر والقلق.

حظك اليوم برج الدلو اليوم عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك أن تحدد شكل العلاقة مع شريك حياتهم، ولا تأخذ قرارا متسرعا دون تفكير عميق في شتى جوانب العلاقة.

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بقلم صفية النجار