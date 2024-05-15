خبير يتوقع هبوطا كبيرا للدولار بعد الدفعة الثانية من عائدات «رأس الحكمة»

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تسلم مصر الدفعة الثانية من عائدات رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي المصري، ستعمل على زيادة الاحتياطي النقدي المصري بزيادة كبيرة ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي المصري.

وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل إلى 41,057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024 مقابل 40,361 مليار دولار في مارس 2024، وبعد دخول السيولة الدولارية لمشروع رأس الحكمة، إضافة لدخول السيولة الدولارية من تمويلات صندوق النقد الدولي البالغة 8 مليارات دولار وتمويلات الاتحاد الأوروبي البالغة 8 مليار دولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر، وهذا سيؤدي خلال الأيام القليلة المقبلة إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وقد بدأ بالفعل منذ أيام التراجع التدريجي للدولار حتى يصل لما يقارب الـ40 جنيها خلال الفترة المقبلة .

انخفاض تدريجي في سعر السلع وزيادة المعروض منها بالأسواق

وأشار غراب إلى أن وجود سيولة دولارية كبيرة لدى البنك المركزي وتراجع سعر صرف الدولار تدريجيا سيؤدي لانخفاض تكلفة الإنتاج وزيادته وانخفاض تدريجي في سعر السلع وزيادة المعروض منها بالأسواق، ما ينعكس بالإيجاب على انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة وبشكل كبير حتى نصل للمعدلات المستهدفة، موضحا أن هذه السيولة الدولارية الكبيرة ستصبح متوافرة لكافة المستوردين والمنتجين والمصنعين وهذا سيعمل على تحقيق معدلات نمو موجبة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة للعمل بالسوق المصري بسبب استقرار سعر الصرف وعدم وجود سوقين للعملة بعد القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج .