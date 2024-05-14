تراجع أسعار الدولار اليوم تزامنا مع وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2024، خلال تعاملات اليوم في مختلف البنوك، بالتزامن مع وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة والتي بلغت قيمته نحو 20 مليار دولار، ليسجل الأخضر نحو 46.95 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع في البنك المركزي.

تراجع أسعار الدولار

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الدولار في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري وفقا لأخر تحديث عبر المواقع الرسمية لها.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وتراجع سعر الدولار اليوم 46.95 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 47 جنيها للشراء، و47.5 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47 جنيها للشراء، و47.10 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 46.9 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.1 جنيه للشراء، 47.1 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.