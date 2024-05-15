البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه غدا

يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة، آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام بإجمالي قيمة 100 مليار جنيه، غدًا الخميس ويوم الأحد المقبل.

وتعمل وزارة المالية على توكيل البنك المركزي المصري لإدارة أذون الخزانة والطرح، من أجل تغطية أبواب الموازنة العامة للدولة.

وقيمة أذون الخزانة التي تم يعتزم طرحها يومي الخميس والأحد، بقيمة 100 مليار جنيه توزع كالتالي، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

الخميس 16-5-2024

أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجل العام بقيمة 20 مليار جنيه.

الأحد 19-5-2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك، والشركات، في العروض المقدمة، للحصول على أذون الخزانة، عائد يصل إلى 35.002%، بينما وافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 25.979%.