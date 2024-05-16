يتمتع مولود برج الحوت بحدة الذكاء، وسرعة البديهة، ومع ذلك فهو إنسان بسيط وتلقائي، تصل روحه للأخرين بسهولة، شخص حكيم، يضع الأمور في نصابها الصحيح، مثقف يحب المعرفة والقراءة والبحث.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الحوت الخميس 16-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج الفكلية.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 16-5-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء على الصعيد المهني، أن تطور نفسك أكثر وأكثر، وتبحث عن المهارة التي تنقصك، حتى تحصل على يجعلك مناسبا لوظيفتك، ومسئوليتك الجديدة.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 16-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحك الخبراء أن تحاول فهم شريك حياتك جيدا، ولابد أن تكون على دراية بما يسعده وما يحزنه، اهتم بما يأكل وما يحب، وخاصة إذا كان يشعر بفقدانك.