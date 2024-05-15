طريقة عمل 24 قطعة جاتوه في دقائق بالخلاط.. بكوبين فقط من الدقيق

الجاتوه من الحلويات الخفيفة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها اللذيذ، لذلك تحرص العديد من الأمهات على تحضيره بكميات كبيرة خاصة في المناسبات والأعياد، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة يمكن من خلالها تحضير 24 قطعة جاتوه من خلال كوبين من الدقيق.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير الجاتوه في المنزل، باستخدام 2 كوب دقيق فقط، حيث جاءت المكونات كالتالي:

2 كوب دقيق منخول

معلقتان كبيرة من النشا

ملعقة ونص بيكينج بودر

رشة ملح

2 كوب حليب

2 كوب سكر

نص كوب كاكاو

كوب ونص زيت

4 بيضات

ملعقة صغيرة فانيلا

خطوات التحضير

في البداية نمزج الدقيق و النشا والبيكنج بودر والملح في وعاء زجاجي ونتركها على جانبا

في وعاء أخر نضع الحيب والسكر والكاكاو والزيت نضيفه تدريجيا

نخلط المكونات بالخلاط مع بعضها

بعد تجانس الخليط جيدا، خذي كوبان منه وضعيه جانبا.

على باقي الخليط، ضيفي باقي البيض والفانيليا واخليطهم جيدا.

ضيفي الخليط السائل، وقلبي جيدا على الدقيق والبيكنج بودر والملح

ادهني القالب بالدقيق كبطانة،

ندخل الصاج في الفرن على حرارة 180 لمدة 25 دقيقة

اخرجيها واقلبيها على شبكة، واتركيها تبرد

يتم تقطيع المكونات إلى 24 قطعة ويقدم

طريقة عمل الجاتوه في الخلاط

كوب من الدقيق

كوب (200 جرام) من السكر البودرة

٣/٤ كوب شوكولاتة خام مقطعة قطعة أو نصف كوب كاكاو

(١/٢) كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة أو كوب من الزيت

بيضتين

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

رشة ملح

كوب لبن

خطوات التحضير