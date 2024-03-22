طريقة عمل الجاتوه شاتوه في المنزل.. وصفة سهلة بعد الفطار
كتب:
آية الله الجافي
01:08 م | الجمعة 22 مارس 2024
طريقة عمل جاتوه شاتوه
تسعى الكثير من الأمهات إلى تحضير الحلويات اللذيذة الشهية لأطفالها بعد الإفطار، لا سيما الحلويات المكلفة في المحلات التجارية، منها حلوى الجاتوه شاتوه، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل الجاتوه شاتوه بمكونات بسيطة في المنزل، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الإيد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة.
يُمكن لربة المنزل تحضير حلوى الجاتوه شاتوه في وقت سريع لا يتجاوز 20 دقيقة وبكمية تكفي 8 أفراد، من خلال اتباع الخطوات التالية:
مقادير الجاتوه شاتوه
- 2 كوب من الدقيق.
- ملعقة بيكنج بودر.
- كوب ونصف لبن.
- 2 بيضة.
- فانيليا.
- 1ملعقة كبيرة خل.
- 1/4 كوب كاكاو.
- كوب ونصف سكر.
- كوب زيت.
- شيكولاتة مبشورة.
- موز.
طريقة تحضير الجاتوه شاتوه
- ضعي كلًا من السكر والزيت واللبن وربع ملعقة الكاكاو في الخلاط، وقليبهم في الخلاط جيداً لمدة 10 دقائق.
- أضيفي موزة إلى هذا الخليط حتى يأخذ الصوص نكهة ورائحة الموز.
- إذا أردت الحصول على صوص خفيف نسبيًا، يمكنك إضافة ربع كوب لبن على الصوص، وخلطه جيداً.
- قومي بفصل كوب ونصف من ذلك الصوص عن باقي الخليط، واحفظي هذه الكمية في الثلاجة.
- أضيفي البيض والفانيليا إلي جزء الصوص المتبقي في الخلاط، وامزجيهم جيداً.
- ضعي الدقيق والبيكنج بودر في وعاء كبير مع رشة ملح وقلبيهم مع بعض جيداً.
- قطعي موزة إلى شرائح صغيرة وضعيها في الوعاء، وقلبيها جيدًا مع الدقيق.
- ضعي الصوص الجاهز في الخلاط في الوعاء واخلطي جميع المكونات مع بعضها باستخدام المعلقة.
- ضعي الخليط في صينية واتركيها لمدة 8 دقائق.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة قبل دخول الصينية.
- ضعي الصينية في الفرن لينضج الجاتوه.
- قطعي الجاتوه وزينيه بصوص الشيكولاتة المتروك في الثلاجة، وبكمية صغيرة من الشيكولاتة المبشورة.