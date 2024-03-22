طريقة عمل الجاتوه شاتوه في المنزل.. وصفة سهلة بعد الفطار

تسعى الكثير من الأمهات إلى تحضير الحلويات اللذيذة الشهية لأطفالها بعد الإفطار، لا سيما الحلويات المكلفة في المحلات التجارية، منها حلوى الجاتوه شاتوه، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل الجاتوه شاتوه بمكونات بسيطة في المنزل، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الإيد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة.

يُمكن لربة المنزل تحضير حلوى الجاتوه شاتوه في وقت سريع لا يتجاوز 20 دقيقة وبكمية تكفي 8 أفراد، من خلال اتباع الخطوات التالية:

مقادير الجاتوه شاتوه

2 كوب من الدقيق.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب ونصف لبن.

2 بيضة.

فانيليا.

1ملعقة كبيرة خل.

1/4 كوب كاكاو.

كوب ونصف سكر.

كوب زيت.

شيكولاتة مبشورة.

موز.

طريقة تحضير الجاتوه شاتوه