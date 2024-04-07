«وشك هينور مش هيحمر».. الطريقة الأصلية لماسك النشا والكركديه

شهدت الفترة الأخيرة إقبالًا كبيرًا من الفتيات على ماسك النشا والكركديه، الذي يضمّ مجموعة من الأقنعة الطبيعية للبشرة في العيد، وانتشر هذا القناع عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي نظرًا لخواصّه المفيدة للبشرة، فالنشا بطبيعتها تعطي النضارة والترطيب، بينما للكركديه خواص طبيعية أخرى مفيدة للبشرة.

ومع ازدياد الحديث عن ماسك النشا بالكركديه، نستعرض طريقته الأصلية وفقًا لموقع «style» البريطاني.

مكونات ماسك النشا والكركديه

وحتى تقومين بعمل ماسك النشا والكركديه لنضارة البشرة والتفتيح، استخدمي المكونات التالية:

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من أوراق الكركديه.

معلقتان صغيرتان من النشا.

معلقتان صغيرتان من ماء الورد.

خطوات التحضير

جهزي ماسك النشا والكركديه في إناء، بعد أن تقومي بوضع الماء وعليه أوراق الكركديه، ثم ضعيه على النار واتركيه حتى الغليان.

يرفع الكردكدية من من على النار، واتركيه يبرد تمامًا، ثم قومي بتصفيته مع الاحتفاظ بالماء.

ضيفي إليه ماء الورد والنشا، وقلبي حتى تذوب النشا، ثم ضعي الخليط على الوجه، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

يشطف الوجه بالماء الفاتر، ويكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيًا.

وصفة مكعبات ماء الكركديه والنشا المثلج

يمكن الاحتفاظ بباقي الوصفة السابقة، ووضعها في مكعبات الثلج، داخل الفريزر حتى تتجمد.

بعد ذلك نقوم بتمريرها على البشرة مساء قبل النوم، حتى تساعد على إخفاء التجاعيد من البشرة وشد الوجه.

وصفة أخرى للكركديه والنشا لشد البشرة

معلقتان كبيرتان من أوراق الكركديه.

كمية قليلة من الماء.

معلقتان كبيرتان من النشا.

خطوات التحضير

في وعاء انقعي الكركديه لمدة 30 دقيقة، ثم صفيه وخذي الماء على وعاء معدني.

اضيفي النشا عليه ويرفع على النار مع التقليب، حتى يصبح المزيج سهل الفرد.