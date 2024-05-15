وكيل «خطة النواب»: فوز «القاهرة الإخبارية» بجائزة التميز حصاد لجهد وعمل جاد

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فوز قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، يعتبر فوز لنا جميعا، حيث استطاعت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تحافظ على الأصالة وتواكب المعاصرة بمزيج فريد من الأخبار والمتابعات والدراما المتميزة.

القاهرة الإخبارية تحظى بثقة المشاهد المصري والعربي

أضاف «سالم»، أن قناة القاهرة الإخبارية رغم حداثة عمرها في الوسط الإعلامي، إلا أنها تحظى بثقة المشاهد المصري والعربي، من خلال تبنيها سياسية الحياد والموضوعية والمصداقية في نقل الأحداث والأخبار.

وأشار وكيل «خطة النواب»، إلى أن هذه الجائزة ليست تقديرا فحسب، بل هي حصاد لعمل وجهد استمرا منذ ظهور القناة للنور حتى الآن.

وشدد على أهمية دور الإعلام في توضيح الصورة وكشف الحقائق للمواطن وللعالم، وهذا ما فعلته «القاهرة الإخبارية»، من خلال متابعتها لكل الأحداث العالمية والإقليمية، خاصة الاعتداء الصهيوني الغاشم على أهل غزة.

وأعرب وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن أمنياته للشركة المتحدة وقياداتها المتميزة ولقناة القاهرة الإخبارية بقيادة الإعلامي الماهر أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالمتحدة، مزيد من التوفيق والنجاحات المتتالية، والاستمرار في الحفاظ على تقاليد المهنة، رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها.