«الشعب الجمهوري» يهنئ «القاهرة الإخبارية» لفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي

تقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بخالص التهنئة لفضائية «القاهرة الإخبارية»، لفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، مؤكدا أن القناة تتميز بالمهنية العالية في تغطية الأحداث ونقلها للجمهور في مصر وخارجها.

«أبو هميلة»: «القاهرة الإخبارية» تستحق الجائزة

وأوضح «أبو هميلة»، أن قناة القاهرة الإخبارية تستحق هذه الجائزة وبجدارة لما تقدمه من محتوى يتميز بالمهنية الإعلامية والتزامها بميثاق الشرف الإعلامي، كما يتميز الإعلاميون العاملون بها بالثقافة العالية والتميز في عرض المعلومة وإيصالها للمشاهدين بكل سلاسة، مشيرا إلى أن القناة تمثل صوت مصر الاخباري تنقل الأحداث لحظة بلحظة وأصبحت تنافس قنوات عربية إخبارية كبيرة وقديمة، مقدما التهنئة للكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس القناة على تميزه ومهنيته في إدارة هذا الصرح الإعلامي الكبير.

جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024

وأعلن الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، عن فوز قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.