الإعلامية قصواء الخلالي تهنئ «القاهرة الإخبارية» بالفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024

هنأت الإعلامية قصواء الخلالي قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.

وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، "فازت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلام المصري برمّته، بجائزة؛ بذلت قناة القاهرة الإخبارية وفريقها المقاتل بقيادة الزميل أحمد الطاهري، جهدًا مضنيًا، مدعومًا بالمؤسسة، حتى استحقّوها عن جدارة".

وتابعت قصواء في منشور لها عبر فيسبوك، "جائزة القاهرة الإخبارية؛ والتي كانت المصدر الأبرز لأهم الأخبار في مهنتنا مؤخرًا، جائزةً يفتخر بها كُل مِهني مصري، وفي مثل هذا، ليس شرطًا أن تُشاهدها كلّ صباح مُتلهّفًا، أو أن تلقى إشادتك المُتكررة، لكنها يكفي أن تؤدّي مُهمتها بهذه الجدارة في أمن مصر وإقليمها القومي؛ على خط المعركة الإعلاميّة الدوليّة الأخطر في العقود الأخيرة، فالحمد لله الذي وفقّ وطننا ورجاله لهذا".

وتابعت "جزيل الشكر لمن قرر، وخطط، ونفذ؛ حتى تم إطلاقُها في أكتوبر ٢٠٢٢، مُستشرفًا أن المستقبل مُلبّد بالغيوم السياسية والعسكرية، وأن مصر بحاجة لأن يصدح صوت إرادتها الصامدة، وقرارها الحكيم، وإعلامها المسئول؛ ليُنقل عنه عالميًّا، قبل أن يخذل العالم "فلسطين"، مُنافسًا، مُزاحمًا، مُتقدّمًا أحيانًا، ومُقدّمًا بموضوعية ومسئولية وشمول، مصلحةَ مصر، وأشقائها العرب؛ على طاولة الكلمة الدوليّة المُسيسة، منتصرًّا لقضايا مصر وإنسانيتها ودعمها للجوار، ومُنتقيًا شعار القناة الذي أثبتت الأيام صحته ودقّته؛ أن بحقّ القاهرة عاصمة الخبر".