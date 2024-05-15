«المصريين الأحرار» ينعى هشام عرفات: كان وطنيا مخلصا لبلاده

نعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وأعرب الحزب في بيان، عن عميق حزنه لفقدان الفقيد، مؤكدًا أنه كان وطنيا مخلصا، وخدم بلاده من كل مواقع المسؤولية.

وفاة هشام عرفات

أضاف البيان: «إذ يعرب الحزب رئيسا وأعضاء عن بالغ العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، اليوم، بعد صراع مع المرض.

جنازة هشام عرفات

ونعاه نجله خالد قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى الى رحمة الله والدي وحبيبي الوزير الدكتور هشام عرفات مهدي وزير النقل السابق».

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ستقام صلاة الجنازة غدا الخميس عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة والدفنة في مقابر العائلة».

ودعا لوالده قائلا: «اللهم ثبته عند السؤال واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم أغسله بالماء والثلج والبَرَد، اللهم طهره من ذنوبه كما يُطَهر الثوب الأبيض من الدَنَس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعله من عتقائك من النار، يا رب ارحمه واغفر له واعف عنه وأدخله جناتك.. يا أرحم الراحمين».