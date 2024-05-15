عاجل.. وفاة الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق

توفي الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، قبل قليل، بعد صراع مع المرض.

ونعى الدكتور حماد عبد الله عضو المجلس الأعلى للمهندسين، الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. صدق الله العظيم، توفي إلى رحمة الله، الأخ والصديق الغالي المغفور له بإذن الله، الدكتور هشام عرفات، ندعو له بالمغفره والرحمة والقبول، مع الصديقين والصالحين والشهداء».

وتابع: «كان أخا عزيزا وصديقا وفيا، ورجل من أعز الرجال وأصدقهم، الله يرحمك يا غالي ويا أعز الناس، وسوف تقام عليه الصلاه بعد ظهر الغد الخميس 16 مايو 2024 في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها».