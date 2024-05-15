وزارة النقل تنعى هشام عرفات: ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات المهمة

نعت وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الذي وافته المنية اليوم، وقالت: «لقد فقدنا زميلا عزيزا وعالما قديرا، قدّم للوطن مجهودات كبيرة في مختلف المهام التي أسندت إليه، وساهم بعلمه وخبرته، في تنفيذ العديد من المشروعات المهمة والحيوية، وتحقيق العديد من الإنجازات في قطاع النقل».

الدكتور هشام عرفات

تقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولزملائه وطلابه ومحبيه، وأن يتغمده بخالص رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، نعى الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى للمهندسين، الدكتور هشام عرفات قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله، الأخ والصديق الغالي المغفور له بإذن الله، الدكتور هشام عرفات، ندعو له بالمغفره والرحمة والقبول».

موعد ومكان جنازة الدكتور هشام عرفات

وتابع: «سوف تقام عليه الصلاة بعد ظهر الغد الخميس 16 مايو 2024 في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها».