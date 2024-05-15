موعد جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق

أعلن الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى للمهندسين، موعد ومكان جنازة الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، مؤكدا أنه سيتم تشييع الجنازة غدا بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، والدفن في مقابر العائلة.

ونعاه نجله خالد قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى الى رحمة الله والدي وحبيبي الوزير الدكتور هشام عرفات مهدي وزير النقل السابق».

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ستقام صلاة الجنازة غدا الخميس عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة و الدفنة في مقابر العائلة».

ودعا لوالده قائلا: «اللهم ثبته عند السؤال و أجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهلها، اللهم أغسله بالماء والثلج والبَرَد، اللهم طهره من ذنوبه كما يُطَهر الثوب الأبيض من الدَنَس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم أجعله من عتقائك من النار، يا رب ارحمه واغفر له واعف عنه وأدخله جناتك العلى يا أرحم الراحمين».

مسيرة هشام عرفات

وتولى هشام عرفات وزارة النقل في تعديلات وزارة شريف إسماعيل في فبراير 2017 ، واستمر في منصبه في وزارة مصطفى مدبولي حتى قدم استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على إثر حادث قطار محطة رمسيس.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام عرفات حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس في عام 1985؛ كما حصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة في عام 1991؛ وعلى الدكتوراه من جامعة عين شمس وجامعة براونشفايج بألمانيا، وتدرج في العديد من المناصب والوظائف بالجامعة، حيث شغل منصب عضو اللجنة القومية للإشراف على البرامج الخاصة.

وفاة شريف عرفات

وتولى هشام عرفات وزارة النقل في تعديلات وزارة شريف إسماعيل في فبراير 2017 ، واستمر في منصبه في وزارة مصطفى مدبولي حتى قدم استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019، على إثر حادث قطار محطة رمسيس.

مؤهلات شريف عرفات

وحصل هشام عرفات على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس في عام 1985؛ كما حصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة في عام 1991؛ وعلى الدكتوراه من جامعة عين شمس وجامعة براونشفايج بألمانيا، وتدرج في العديد من المناصب والوظائف بالجامعة، حيث شغل منصب عضو اللجنة القومية للإشراف على البرامج الخاصة.