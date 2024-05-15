تغريم ريم البارودي 100 ألف جنيه في واقعة سب وقذف ريهام سعيد

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام»، تغريم ريم البارودي 100 ألف جنيه لاتهامها بتوجيه سب وقذف لها.

تغريم ريم البارودي 100 ألف جنيه

وذكرت ريهام سعيد في بيان لها،: «شكر وتقدير، وتحية تقدير وإجلال للقضاء المصري الشامخ الذي لا يخشى في الحق لومة لائم، ويُعطى الحقوق إلى أصحابها، طالما أنه يستحق، وتحية شكر إذ حصلت على حكم قضائي تعويضي ضد ريهام مجدى مدحت وشهرتها «ريم البارودي»، في الدعوى رقم 1598 لسنة 2022 مدني اقتصادي والمستأنفة برقم 612 لسنة 16 ق استئناف اقتصادي.

وأضافت: «أصدرت الدائرة العاشرة استئناف اقتصادي برئاسة المستشار طارق عبد الشكور حكمها أمس بجلسة 13/5/2024 حكما نهائيا بالتعويض لصالحي من المدعوة ريم البارودي بمبلغ 100 ألف جنيه عن ما لحقني من وقائع سب وقذف وتشهير».