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دراما المتحدة

ريم البارودي تكشف سر رفضها المشاركة في مسلسل عمارة يعقوبيان (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
09:23 م | السبت 30 مارس 2024
ريم البارودي

ريم البارودي

سأل شيخ العرافين الفنانة ريم البارودي عن سر رفض المشاركة في مسلسل عمارة يعقوبيان، وردت قائلة: «ده قديم أوي، بعد مسلسل الباطنية جالي الفيلم، ومسلسل الإخوة الأعداء».

وأضافت ريم البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «خلاص انت بتنجح في حاجة، خاصة الأعمال التي جرى تقديمها في أفلام وتتكرر في مسلسلات، ودي تجربة عملتها وخلاص، وكان عندي تجربة فاشلة وهو مسلسل إحنا الطلبة».

وسألها شيخ العرافين عما إذا كانت حاولت إلقاء نفسها من البلكونة في أثناء وجودها بالجزائر، لترد قائلة: «مبحبش إنك توعديني بحاجة ومتعمليهاش ومبحبش حد يستهون بيا، كنت معزومة على تكريم في الجزائر العظيمة المُحبة للدراما المصرية، والتكريم كان يتبع وزارة الثقافة الجزائرية زي ما اتقالي».

وواصلت: «وفي الآخر طلع التكريم معمول في حاجة زي صالون بيتنا وكل اللي اتوعدت بيه مالقتش منه حاجة، وامتنعت عن النزول على السلم وقلت مش هشارك في المهزلة دي، وطلعت لي واحدة المفروض إنها صاحبة الحفل وقالت لي انزلي أنا ملبوسة فقلت لها أنا مجنونة وكنت هرمي نفسي من الدور الرابع لأني خفت، حسيت إنها كانت بتتحول قدامي».

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