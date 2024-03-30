ريم البارودي تكشف حقيقة ترشيحها لمسلسل جعفر العمدة بدلا من إيمان العاصي

أكدت الفنانة ريم البارودي، أنه لم يتم ترشيحها للمشاركة في مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان، حيث أشيع أنها كانت ستجسد شخصية «دلال» التي جسدتها الفنانة إيمان العاصي، قائلة: «محصلش».

وأشارت ريم البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، إلى أنها اعتذرت عن الظهور مع رامز جلال في برنامج «رامز جاب من الآخر» مع سمية الخشاب، موضحةً: «مكنتش اعرف إن إحنا ضيفتين، ثانيا، رامز لذيذ ودمه خفيف بس تقيل في تقديمته وتقيل في الهزار مع الضيف».

وتابعت الفنانة: «كنت جايبني وسمية الخشاب ليه؟! تضحك علينا الوطن العربي؟! عيب.. الإهانة المتعمدة عيب، مينفعش تقول عليّ حريم فولان وإكسات فولان، عيب، هو ده الهزار؟! وسمية كانت مرحبة إننا نطلع مع بعض وقالت تعالي هنطلع نعمل حلقة حلوة».