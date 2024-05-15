بعد مواجهة إسرائيل في لاهاي.. خالد أبو بكر: أوراق مصر لم تظهر بعد

أكد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، أن مصر تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع إقناع أحد بموقفه في ظل جرائمه المستمرة.

مواجهة قضائية مصرية ضد إسرائيل

وأشار «أبو بكر»، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، إلى أنه لأول مرة منذ مواجهة طابا القضائية والتحكيم لصالح مصر، فإنها ستقف مع جنوب إفريقيا في دعواها بالمحكمة الدولية في لاهاي ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن هذا الموقف ربما يكون رد فعل تدريجيا، متابعًا: «نحن أمام أول مواجهة قضائية مصرية ضد إسرائيل بعد تحكيم طابا، وهناك أوراق لم تظهر بعد.. يبدو أن اللهجة المصرية تغيرت ضد إسرائيل، وهناك تحذيرات في إسرائيل من تفاقم الأزمة مع مصر».

تحذيرات من اقتحام رفح الفلسطينية

وشدد «أبو بكر» على أن هناك تحذيرات من أن اقتحام رفح الفلسطينية أمر لن ترضى عنه مصر، والإسرائيليون يقولون بأنفسهم إن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة في ظل ابتعاد الجميع، مشيرًا إلى أن المفاوض المصري يقوم بدور قوي وجبار.