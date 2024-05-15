تقرير تلفزيوني يرصد تطورات الحرب على غزة: إسرائيل تتوغل في رفح الفلسطينية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إسرائيل تتوغل بالدبابات في رفح الفلسطينية.. تطور جديد في الحرب».

تطور جديد في الحرب على غزة

وأفاد التقرير: «في تطور جديد للحرب على غزة، صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية بتوغل للدبابات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، حتى أنها وصلت إلى بعض المناطق السكنية التي يحتمي بها أكثر من مليون فلسطيني، فيما قصفت قواتها شمال القطاع في واحدة من أشرس الهجمات منذ أشهر».

وواصل التقرير: «دعوات ومناشدات يائسة أطلقتها المنظمات الإغاثية وكذلك حلفاء إسرائيل تطالب بوقف التدخل في المدينة المكتظة بالنازحين، إلا أنها لم تلق أي استجابة».

ضعف تأثير أمريكا في القرار الإسرائيلي

وأضاف التقرير: «الرئيس الأمريكي ظهر ضعف تأثيره في القرار الإسرائيلي، ورغم الوعيد والتهديد الذي استبق العملية لم يستطع فعل شيئ يذكر على الأرض سوى حث نتنياهو على توفير ضمانات للمدنيين، وأحال حزمة مساعدات أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل للكونجرس لمراجعتها».