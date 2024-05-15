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سامح شكري: قرارات منتظرة من قمة المنامة.. أبرزها وقف إطلاق النار في غزة

كتب:

هانى حسن
02:02 م | الأربعاء 15 مايو 2024
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك قرارات منتظرة من قمة المنامة في مقدمتها الأحداث في غزة، والمطالبة من قبل القادة لوقف إطلاق النار واتخاذ كل السبل لدخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير ودعم القضية الفلسطينية بصفة عامة.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: «هناك مجموعة من القرارات التي يتم اعتمادها في القمم المتتالية تأكيدا لمركزية القضية الفلسطينية، بما فيها دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتوفير الدعم المادي لها لتطلع بمسؤوليتها وتوفير الاحتياجات للشعب الفلسطيني سواء بالقطاع أو الضفة الغربية».

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