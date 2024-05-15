رئيس تحرير الجزيرة السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات قمة المنامة

قال خالد المالكي، رئيس تحرير جريدة الجزيرة السعودية، إن التحديات التي تمر بها المنطقة، خاصة في فلسطين والسودان واليمن، ستلقي بظلالها على القمة العربية في المنامة، مشيرا إلى أهمية القرارات التي من المنتظر أن تصدر عنها.

القضية الفلسطينية على رأس أجندة القمة العربية

وأضاف «المالكي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من المنتظر أن تكون القضية الفلسطينية، وحرب غزة تحديدا، لها أولوية بين الملفات التي ستكون منظورة أمام الاجتماع، ومن المتوقع أن يتبنى القادة صيغة معينة لتحليل وتحريك هذا الوضع المتأزم.

الدعوة إلى مؤتمر عالمي ينهي الأزمة

وتابع: «هذا يتطلب الدعوة إلى مؤتمر عالمي ينهي هذه الأزمة، ويوقف إطلاق النار، ويحد من عدد القتلى والمصابين الذي يتزايد ويتصاعد، بجانب وجود توصيات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وصولا إلى التأكيد على خيار الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس».