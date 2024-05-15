كاتب صحفي: قمة المنامة سطر جديد لكتابة رسائل «الخطوط الحمراء»

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكشي، رئيس تحرير الأهرام العربي، أن القمة العربية الـ33 تعقد غدًا الخميس لأول مرة في البحرين، وتأتي في ظل توقيت صارم، وتداعيات غير مسبوقة على المستوين الإقليمي والدولي، وهناك العديد من الرسائل تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منوهًا بأن من أهم الرسائل التي تحرص عليها هذه القمة وتدعمها الدولة المصرية بالتنسيق مع كل القادة، رسالة تضامن للشعب الفلسطيني، بأن شعوب 22 دولة عربية، يتضامنون مع الشعب الفلسطيني بلا قيد أو شرط.

الأولويات العربية واحدة

أوضح «الكشكشي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الأولويات العربية واحدة وموحدة، وتقوم على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، والتركيز على إدخال المساعدات، وإعادة الإعمار وبشكل سريع، مؤكدًا أن الرسالة التي ستقدمها القمة العربية هي رسالة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، بأن الدول العربية ستقدم لها كل أشكال الدعم، لما تجعلها تقف بثبات أمام الإجراءات الإسرائيلية، التي تهدف لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية.

رسالة القمة العربية الـ33 واضحة وقاطعة

شدد على أن الرسالة الرابعة للقمة العربية الـ33 هي رسالة قاطعة وواضحة وموجهة للمجتمع الدولي، وأن الدول العربية ترفض الازدواجية التي يتم التعامل بها مع الشعب الفلسطيني، بشكل خاص بعدم صدور قرار يدعو لوقف إطلاق النار بشكل كامل، منوهًا بأن هناك آمالا معقودة على هذه القمة، موضحًا أن شغل مصر الشاغل منذ الـ7 أكتوبر وهو العمل على التنسيق الكامل والداعم لكل القادة والأشقاء العرب للوصول لنتائج تقود لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أنه ينتظر بالقمة العربية الـ33 سواء على الوزراء أو القادة طلب الدول العربية من مجلس الأمن أن يكون هناك مظلة لحماية الشعب الفلسطيني من المجازر الإسرائيلية وأن يكون هناك ضغط كبير لتحقيق ذلك، مؤكدًا أنه باستمرار الحرب ستكون جميع الأطراف خاسرة وهناك أطراف على المستوى الدولي والإقليمي وبالمنطقة متأثرة بشكل مباشر من تداعيات هذه الحرب.

وتابع: «هذه القمة ستكون سطرا جديدا ومهما لكتابة الرسائل المهمة التي تتعلق بالخطوط الحمراء التي لا تزال تبحث عن حسم من الجميع».