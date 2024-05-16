أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16-5-2024

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 16-5-2024 في مصر حالة من الاستقرار، وأبرزها عيار 21 الذي يهتم بمتابعة أسعاره قطاع كبير من المواطنين نظرا لأنه العيار الأكثر انتشارا وشيوعا داخل مختلف محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر، وفق ما أعلنته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 3571 جنيها، والسعر غير شامل الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3125 جنيها، والسعر غير شامل الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 2679 جنيها، والسعر غير شامل الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس 2083 جنيها، والسعر غير شامل الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25 ألف جنيه، والسعر غير شامل الضريبة والمصنعية.