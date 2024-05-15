آخر تحديث لـ سعر الذهب بمحلات الصاغة.. اعرف عيار 21 بكام

شهد سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية، تغييرا جديدا في مختلف محلات الصاغة، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين، بمتابعة أسعار الذهب على مدار اليوم، للوقوف على آخر مستجداته، إما رغبة في شرائه للزينة، أو استثمار أموالهم، من خلاله على المدى البعيد.

سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر الذهب الآن في محلات الصاغة، وفقا لآخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب، وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 3571 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3125 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن، 2679 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2083 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 25000 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.