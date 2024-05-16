جنرال إسرائيلي: إلغاء معاهدة السلام مع مصر كارثة على تل أبيب

حذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، إدارة دولة الاحتلال من مصر، مؤكدًا أن جيشها قادر على أن يحول حياة الاحتلال لدراما سوداء لا حل لها.

جنرال إسرائيلي متقاعد يحذر من الصدام مع مصر

ونقل موقع روسيا اليوم حوار للجنرال المتقاعد مع صحيفة معاريف العبرية والذي قال فيه إن مصر اليوم تمتلك أقوى جيش في الشرق الأوسط، والصدام هو دراما سوداء ليس لدى دولة الاحتلال حل لها.

وعدد الجنرال الإسرائيلي قدرات مصر، موضحًا أنها لديها 4000 دبابة منها 2000 دبابة حديثة، ومئات الطائرات المقاتلة الحديثة، ولديها أيضًا أقوى قوات بحرية في الشرق الأوسط.

إلغاء معاهدة السلام ستكون كارثة على إسرائيل

وحذر الجنرال الإسرائيلي من إلغاء مصر لمعاهدة السلام «كامب ديفيد»، مؤكدًا أنها ستكون كارثة على إسرائيل بكل ما تحمله الكلمة مضيفًا: «في هذه الحالة ليس لدينا خيار سوى الدعاء إلى الله».

وشدد على أن مصر دولة مسالمة، وهاجم حكومة نتنياهو ووصفها بأنهم مجموعة من الحمقى الذين يريدون الحرب مع مصر، لافتًا أن الجيش المصري سيدفن بلاده معتبرًا أن تحذيره ضوء أحمر وإنذار طوارئ لجميع مستعمري دولة الاحتلال.