عماد الدين حسين: مصر تصدت لتهجير الفلسطينيين وأفشلت المخططات الصهيونية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الأداء المصري منذ أحداث 7 أكتوبر الماضية حتى هذه اللحظة أفضل أداء ممكن في ضوء الظروف الحالية على أرض الواقع، من خلال المحددات الأساسية المتاحة، والتي تشمل الأمن القومي والسيادة والحدود المصرية.

مصر أرسلت رسائل واضحة

وتابع: «فمن يقترب منها سرعان ما يتم اتخاذ الإجراءات ضده»، مؤكدًا أن مصر أرسلت رسائل واضحة بأن أي تهجير للشعب الفلسطيني يمثل أزمة كبيرة في العلاقات المصرية مع إسرائيل.

مخططات تهجير الشعب الفلسطيني

وشدد على أن هذه محددات جوهرية أوضحتها الدولة المصرية بجانب المحددات الرئيسية، مؤكدًا أن لديه تصور كبير أن الدولة المصرية نجحت نجاحا باهرا في منع تهجير الشعب الفلسطيني من أراضي، فمنذ أول يوم للحرب الإسرائيلية الدائرة وكل قادة إسرائيل يقولون إن حل القضية الفلسطينية هو التهجير، وهذا هو الهدف الرئيسي من الحرب في الأساس.

وتابع: «لكن مصر تصدت لهذه الفكرة بشكل كامل وأفشلت المخططات الصهيونية».