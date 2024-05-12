عماد الدين حسين عن دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا: تطور شديد الأهمية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن اعتزام مصر التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يعد تطورا شديد الأهمية، ورسالة واضحة لتل أبيب بأن القاهرة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي بعد أن كنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى اتفاق بعدما انسحبت إسرائيل انسحابا مهينا يكشف عن نواياها الحقيقة.

ضغط سياسي وقانوني على إسرائيل

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إعلان مصر اليوم سيعطي هذه الدعوى أهمية كبرى، إذ تعد أكبر دولة عربية ولديها خبرة بالأساليب الإسرائيلية، وحاربتها 5 مرات، وفاوضتها من فض الاشتباك الأول في 1974 وصولا إلى معاهدة كامب ديفيد أو معاهدة السلام حتى العلاقات الطبيعية.

وأشار إلى أن وجود مصر في هذا التداخل مع جنوب أفريقيا سيعني مزيدًا من الضغط السياسي والقانوني على إسرائيل وإعطاء زخم أكبر للدعوى، وربما يشجع العديد من الدول الأخرى على الانضمام، كما أنها رسالة تهدئة جيدة وطمأنة للرأي العام المصري، بأنه حتى وإن كانت هناك علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين لكن القاهرة تعرف موقفها الطبيعي في هذا الصراع.