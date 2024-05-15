عماد الدين حسين لـ«الشاهد»: أثناء التفاعل من الأزمات يجب معرفة الطرف الآخر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق» وعضو مجلس الشيوخ، إن جزءً من المشكلات التي تمر بها الثقافة العربية، أن عددًا كبيرًا ليس لديهم القدرة على الرؤية الموضوعية.

وأضاف «حسين»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «بمعنى أننا نفكر بمنطق الأهلي والزمالك أو التحزب، هناك مشكلة حدثت على سبيل المثال في العدوان الإسرائيلي على غزة، وعدد كبير يجلس أمام شاشات التلفاز، وبحكم العروبة يتفاعلون مع الأحداث، فيرون أن هناك عدوان إسرائيلي غاشم وهذا صحيح».

هناك عالم آخر يرى أن إسرائيل «أفضل ناس»

وتابع: «المشاهد يتصور أن الحل لا بد أن يتم طبقًا للعدل والحق، هناك عالم آخر يرانا نحن إرهابيين، وأن إسرائيل أفضل ناس، عليك وأنت تتفاعل مع المشكلة قدر الإمكان، أن ترى الطرف الآخر حتى تسطيع أن تواجهه».