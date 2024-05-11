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عماد الدين حسين: جهود مصر تسابق الزمن للوصول إلى هدنة في غزة

كتب:

منى صلاح
10:24 ص | السبت 11 مايو 2024
أحد المخيمات برفح الفلسطينية

أحد المخيمات برفح الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنَّ الاتصالات بين الجانب المصري وفرنسا وبريطانيا على مستوى وزراء الخارجية، تأتي في إطار الجهود المصرية المستمرة التي لا تتوقف من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

سباق مع الزمن لإكمال اتفاق الهدنة

وتابع «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «الجهود المصرية في سباق مع الزمن لإكمال اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار أمام سباق إسرائيلي نحو تفجير الأوضاع، وهدف الجهود المصرية هو لفت انتباه العالم نحو خطورة العدوان الإسرائيلي».

العملية العسكرية في رفح

وأوضح الكاتب الصحفي، أنَّ العدوان الإسرائيلي وإصراره نحو التوسع واحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني من شأنه أن يقوض كل الجهود لوقف إطلاق النار خاصة وأنها كانت أوشكت على الاكتمال وهو ما شاهدناه من موافقة المقاومة الفلسطينية على مقترح الولايات المتحدة بشأن الهدنة.

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بقلم منى صلاح