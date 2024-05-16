نجوم الفن يدعمون برواس حسين بعد إصابتها بسرطان الأمعاء

حرص عدد من نجوم الغناء على دعم المطربة برواس حسين، إحدى متسابقات برنامج المسابقات الشهير آراب أيدول، بعد إعلانها منذ ساعات إصابتها بمرض السرطان.

وكتبت حسين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «أنا دايمًا راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب لنا. نعم أني أحارب مرض الخبيث (سرطان الأمعاء) حاليا في مرحلة العلاج. الحمد لله والشكر على كل شي. ادعولي بالشفاء. الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى».

نجوم الغناء يدعمون برواس حسين

وانهالت تعليقات الجمهور والتي جاءت كالتالي: دعمتها ديانا حداد قائلة: «حبيبتي الله يشفيكِ ويعافيكِ، أنتِ قوية ولازم تضلّي قوية»، كما دعمتها هايدي موسى قائلة: «ربنا يشفيكِ ويعافيكِ حبيبتي، دعوتنا ليكِ»، وقالت رحمة رياض: «حبيبتي الله يشفيكِ يارب»، ودعمتها أيضاً سلمى رشيد قائلة: «برواس القوية اكيد فترة وتعدي وترجعي بصحة وسلامة لبناتك ولعائلتك الله يقويكِ ويشفيكِ يارب».