بعد إصابتها بمرض السرطان.. 9 معلومات عن برواس حسين نجمة آراب أيدول

صدمة كبيرة حلت على متابعي براوس حسين نجمة البرنامج الغنائي آراب أيدول، بعد أن أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الأمعاء، عبر حسابها الشخصي على موقع «إكس»، كما أنها بدأت رحلة العلاج وطلبت الدعاء لها بالشفاء: «ادعولي بالشفاء.. الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى».

الإصابة بسرطان الأمعاء

«أني دايما راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب النا.. نعم أني دا حارب مرض الخبيث (سرطان ألامعاء) حاليا في مرحلة العلاج الحمد لله والشكر على كل شي» كلمات صدمت بها «برواس» متابعيها ومحبيها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار منشورها تعاطف الجمهور، وانهالت التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل، وعودته لطفلتيها بصحة وسلامة.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن نجمة آرب أيدول، وفق حساباتها الشخصية على مواقع التواصل المختلفة.

معلومات عن نجمة آراب أيدول

- تُدعى برواس حسين، إلا أن البعض ينطقها برواز.

- تبلغ من العمر 35 عامًا.

- ولدت في عام 1989.

- تعمل مغنية.

- من مدينة أربيل بكردستان في العراق.

- اشتركت في البرنامج الغنائي آراب أيدول «الموسم الثاني»

- خطفت الأنظار بصوتها وإحساسها القوي.

- متزوجة من مغني يُدعى جوران.

- لديها طفلتين هما «كونا وجاردان».