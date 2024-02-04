رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

190 ألف مشاهدة لأغنية كل الهلا لـ ديانا حداد في 24 ساعة.. باللهجة العراقية

كتب:

هبة أمين
02:47 م | الأحد 04 فبراير 2024
ديانا حداد

ديانا حداد

طرحت الفنانة ديانا حداد، في الساعات القليلة الماضية، أحدث أغنياتها من إنتاجها والتي حملت عنوان كل الهلا، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية والموسيقية.

وحققت أغنية كل الهلا، عبر موقع يوتيوب، نحو 190 ألف مشاهدة وذلك في أقل من 24 ساعة، ومن كلماتها: كل الهلا بالغالي العليه يلوك حسنك.. سبحانك ربي مفصل من فوك.. من يوم شفتك عاشك وإنت المعشوك.. وادعي الباري يسكني يمك يا فلان.

كل الهلا باللهجة العراقية

أغنية كل الهلا للفنانة ديانا حداد، من كلمات مأمون النطاح، ألحان محمود التركي، توزيع حسام كامل، وتأتي كلمات الأغنية باللهجة العراقية، والتي تتميز بإيقاع سريع شعبي، تعبّر فيها حداد عن مشاعر الحب والشوق وتتغزل فيها بالحبيب المعشوق.

أغاني ديانا حداد

سبق وقدمت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عدد من الأغاني باللهجة العراقية، منها ما نستمر، ويمك مزاجي، والتي حظيت بتفاعل كبير من قبل المتابعين على مختلف منصات السوشيال ميديا.

اقرأ المزيد:

ديانا حداد تدعم الشعب الفلسطيني عبر «X»: هم عبادك الضعفاء

ديانا حداد: «يا طيار» بداية لمجموعة أغنيات مصرية أطرحها الفترة المقبلة

ديانا حداد: سعدت بتقديم ألحان طلال في ليلة مهرجان الموسيقى العربية

ديانا حداد في القاهرة.. حفل كامل العدد وطرح أغنية مصرية

بعد عرضه حصريا على «الحياة».. حفل ديانا حداد بمهرجان الموسيقى العربية يتصدر «تويتر»

ديانا حداد تترحم على الفنان محمد العزبي: «غنيت معه وأنا كتكوتة صغيرة»
بقلم هبة أمين