190 ألف مشاهدة لأغنية كل الهلا لـ ديانا حداد في 24 ساعة.. باللهجة العراقية

طرحت الفنانة ديانا حداد، في الساعات القليلة الماضية، أحدث أغنياتها من إنتاجها والتي حملت عنوان كل الهلا، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية والموسيقية.

وحققت أغنية كل الهلا، عبر موقع يوتيوب، نحو 190 ألف مشاهدة وذلك في أقل من 24 ساعة، ومن كلماتها: كل الهلا بالغالي العليه يلوك حسنك.. سبحانك ربي مفصل من فوك.. من يوم شفتك عاشك وإنت المعشوك.. وادعي الباري يسكني يمك يا فلان.

كل الهلا باللهجة العراقية

أغنية كل الهلا للفنانة ديانا حداد، من كلمات مأمون النطاح، ألحان محمود التركي، توزيع حسام كامل، وتأتي كلمات الأغنية باللهجة العراقية، والتي تتميز بإيقاع سريع شعبي، تعبّر فيها حداد عن مشاعر الحب والشوق وتتغزل فيها بالحبيب المعشوق.

أغاني ديانا حداد

سبق وقدمت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عدد من الأغاني باللهجة العراقية، منها ما نستمر، ويمك مزاجي، والتي حظيت بتفاعل كبير من قبل المتابعين على مختلف منصات السوشيال ميديا.