ديانا حداد تكشف تفاصيل مرضها: وعكة صحية مفاجئة

تعرضت الفنانة ديانا حداد لأزمة صحية خلال الأيام الماضية مما جعل جمهورها في حالة من القلق ولهذا الأمر ظهرت من خلال فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» للكشف عن تطورات حالتها الصحية .

تفاصيل الأزمة الصحية لـ ديانا حداد

قالت الفنانة ديانا حداد في الفيديو الذي شاركته عبر خاصية ستوري «يارب تكونوا بخير وبصحة من يومين انتشر خبر ان ديانا اتعرضت لوعكة صحية مؤلمة وطلعت شائعات كتير، بداية بدى أشكركم على محبتكم وأشكر كل انسان سأل كل انسان بادر بالسؤال وكل إنسان تواصل مع إدارة أعمالى أو مكتبى الإعلامي للاطمئنان عليا».

مرض ديانا حداد في يوم تكريمها

وتابعت ديانا كاشفة عن تفاصيل أزمتها الصحية فقالت إنها في يوم تكريمها في مهرجان كايال بمدينة اسطنبول تعرضت لمغص معوي مؤلم للغاية وعندما عادت إلى دبي تفاقمت الحالة أكثر ولكنها الآن أصبحت بصحة جيدة ولا تعانى من أي شيء صحي».