رئيس لجنة الشؤون العربية بـ«النواب»: مصر تدعم القضية الفلسطينية بلا كلل

قال أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب إنَّ مصر هي التي تتحمل وزر القضية الفلسطينية منذ أكثر من 76 سنة، وراح فيها شهداء بمئات الآلاف، ومع ذلك لم تتخل لحظة واحدة عنها، من منطلق الدفاع عن القضية الفلسطينية والعروبة، مشددًا على أنَّ الجميع يرى ما فعلته القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي من جميع أنواع الضغط على إسرائيل للانسحاب من غزة.

القضية الفلسطينية

وأضاف «أباظة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ حديث الرئيس السيسي كان واضحًا وليس في غرف مغلقة، وخلال مناقشته مع جميع ممثلي الدول في زيارته لهم أو زيارتهم لنا، أكّد تمسكه بحق الفلسطينيين والحفاظ على الأرض الفلسطينية، مضيفًا أنَّ هناك دولًا بدأت شعوبها تتظاهر ضد رؤسائها تضامنًا مع القضية الفلسطينية، من بينها المظاهرات في أمريكيا وبريطانيا، بعد أن كان يتمّ اعتقال أي مواطن في الخارج يحمل عمل فلسطين.

توحد الصف الفلسطيني

وأكّد أنَّ مصر ستوفق في كل أشكال وأنواع الدعم للشعب الفلسطيني، خاصة أنَّ الشعب المصري على درجة كبيرة من الوعي، ولكن لابد من توحيد الصف الفلسطيني أولًا قبل أن يتوحد الآخرين، إذ أنَّ قادة حماس يقفون بعيدًا عما يذوقه الشعب الفلسطيني من قتل وضرب.